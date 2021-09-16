Жителів міста попереджають і про внесення зміни в схеми руху громадського транспорту через спортивний захід.

У столиці 18-19 вересня обмежуватиметься рух транспорту по ряду вулиць у зв'язку з проведенням "Київського марафону 2021".

Як повідомляється на офіційному сайті київської влади, цього року в марафоні візьмуть участь близько 9000 учасників. У програмі івенту - індивідуальні дорослі старти 21 км, 10 км, 4,2 км, естафета, командні старти, дитячі забіги та Ветеранська десятка.

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У зв'язку з проведенням заходу, з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі.

Також 18-19 вересня планується перекриття вулиць:

вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) – з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) – з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул.Андріївської) – з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Також передбачається перекриття вулиць 19 вересня:

вул. Петра Сагайдачного - з 07:00 до 13:30;

Боричів узвіз - з 07:00 до 13:30;

вул. Ігорівська – з 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) - з 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька – у бік Гаванського мосту - з 07:00 до 11:00;

Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) – з 07:00 до 13: 30;

Набережне шосе (у бік Гаванського мосту) - з 07:00 до 11:00;

Гаванський міст (у напрямку північного мосту) – з 07:00 до 11:00;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку північного мосту) - з 07:00 до 11:00

Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) - з 07:00 до 11:00;

вул. Труханівська – з 07:00 до 12:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) - з 07:00 до 11:00;

міст Метро - з 07:00 до 10:00;

поворот з моста Метро на Набережне шосе - з 07:00 до 11:00.

Також за маршрутом марафону передбачені зміни руху громадського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Організатор заходу Run Ukraine просить з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і незручностей і завчасно планувати своє пересування по місту альтернативними маршрутами, враховуючи графік перекриття.

Обмеження руху в Києві:

12 вересня 2021 року в Києві було обмежено рух по ряду вулиць через проведення спортивного заходу.

У Києві на північному мосту з 13 серпня до 30 серпня частково обмежували рух транспорту.

У Києві були масштабні обмеження руху транспорту під час проведення 18, 20 та 22 серпня репетицій параду військ до Дня Незалежності, та під час проведення урочистих заходів 24 серпня.

Автор: Інна Андаліцька