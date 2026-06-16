Ціни на новобудови в Одесі зросли: скільки коштує 'квадрат' влітку

Найдорожче житло від забудовників продається в Приморському районі.

Ціни на квартири в новобудовах Одеси зросли під час літнього сезону. Середня ціна квадратного метра в новобудовах економ-класу становить 31,5 тисячі гривень (700 доларів). Це на 8% більше, ніж рік тому, повідомляє портал нерухомості ЛУН

"На початок червня середня вартість квадратного метра в новобудовах Одеси показала різноспрямовану динаміку. Найбільше зростання за пів року продемонстрував бізнес-клас – +22% у доларах, до 1340 дол./кв. м. Водночас комфорт-клас майже не змінився в ціні (-1%)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у сегменті комфорт-класу квадратний метр в новобудовах нині коштує в середньому 39 тис. грн (870 дол.), що на 6% більше, ніж рік тому. У сегменті бізнес-класу вартість квадратного метра становить 58,5 тис. грн (1300 доларів), а річне зростання цін тут становило 17%.

Відео дня

Попри подорожчання житла, експерти зазначають, що купівельна активність у місті залишається обмеженою через військові ризики.

Стартові ціни на первинному ринку Одеси за районами (медіанна вартість кв. м):

Приморський район – 61 500 грн/кв. м. (1370 дол.);

Київський район – 51 800 грн/кв. м. (1150 дол.);

Пересипський район – 45 000 грн/кв. м. (1000 дол.);

Хаджибейський район – 41 900 грн/кв. м. (930 дол.)

Житло в Україні - останні новини

За результатами дослідження "OLX Нерухомість", за останні п’ять років квартири площею 20-30 кв. м. суттєво подорожчали по всій Україні. В Одесі медіана вартість купівлі житла в сегменті "мікроквартир" становила 1,3 млн грн (+106%).

Раніше повідомлялося, що у квітні вартість житла продовжила зростати. За результатами дослідження DIM.RIA, в новобудовах ціна за квадратний метр збільшувалась практично по всій країні. Водночас на вторинному ринку динаміка була нерівномірною.

Вас також можуть зацікавити новини: