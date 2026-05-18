Проїзд у Києві подорожчає одразу в чотири рази

У столиці пропонують підвищити вартість разового проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень уже з 15 липня. Запровадити нові тарифи планують після завершення процедур регуляторної політики, а також після консультацій з громадськістю та профспілками, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Востаннє вартість проїзду у столиці переглядали у 2018 році. Необхідність оновлення тарифів пояснюють потребою наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури й скороченням пасажиропотоку", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, планують запровадити систему знижок при поповненні транспортної картки. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок – 30 грн;

10–19 – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 – 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн.

Запропоновані ціни на місячні проїзні:

46 поїздок – 1 088 грн;

62 поїздки – 1 463 грн;

92 поїздки – 2 156 грн;

124 поїздки – 2 888 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 грн.

Окремо планують запровадити пересадковий квиток вартістю 60 грн. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА відмітили, що нинішня вартість проїзду в Києві залишається однією з найнижчих серед великих міст України.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн – у наземному комунальному транспорті.

7 квітня в КМДА заявили про плани переглянути тарифи на проїзд в громадському транспорті столиці. За словами мера Києва, здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого.

Транспортний аналітик Олександр Гречко розповідав, що собівартість проїзду в метрополітені столиці становить 26 грн, а в наземному транспорті – 21 грн за поїздку. В громадській організації "Пасажири Києва" критикують офіційні цифри, які наводять у КМДА, називаючи їх маніпулятивними.

Раніше повідомлялося, що в Києві ціна проїзду на деяких маршрутках зросла на 5 гривень. Таким чином вартість проїзду в маршрутках становить 20 гривень.

