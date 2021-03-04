Українці активно пересідають на електрокари / REUTERS
Станом на початок березня 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 26 089 електромобілів.
Читайте такожVolvo заявивши про перехід на електрокари до 2030 рокуПро це повідомляє портал ITC.ua.
Як і раніше, найбільше електромобілів зареєстровано в столиці. Друге місце займає Одеська область, а замикає трійку Київська область.
Топ-5 регіонів за кількістю електрокарів
- Київ - 5664
- Одеська область-3902
- Київська область-3192
- Харківська область-2528
- Дніпропетровська область-2118
Найменше електромобілів у Луганській області та Криму - 33 та 2 відповідно.
На початку року в Україні на перше місце з продажу вийшов Chevrolet Bolt, який вперше змістив багаторічного лідера Nissan Leaf.
фото МВС
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram