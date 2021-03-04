Найбільше електромобілів зареєстровано в столиці, Одеській та Київській областях.

Станом на початок березня 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 26 089 електромобілів.

Читайте такожVolvo заявивши про перехід на електрокари до 2030 рокуПро це повідомляє портал ITC.ua.

Як і раніше, найбільше електромобілів зареєстровано в столиці. Друге місце займає Одеська область, а замикає трійку Київська область.

Топ-5 регіонів за кількістю електрокарів

Київ - 5664

Одеська область-3902

Київська область-3192

Харківська область-2528

Дніпропетровська область-2118

Найменше електромобілів у Луганській області та Криму - 33 та 2 відповідно.

На початку року в Україні на перше місце з продажу вийшов Chevrolet Bolt, який вперше змістив багаторічного лідера Nissan Leaf.

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Автор: УНІАН