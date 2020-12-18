Батареї для електромобілів впадуть в ціні.

Електромобілі будуть коштувати приблизно стільки ж, скільки і авто з бензиновими двигунами, всього через три-чотири роки.

Про це йдеться в доповіді дослідницької організації BloombergNEF, пише Bloomberg.

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Електромобілі зараз коштують дорожче через вартість батарей, але ціни зрівняються, коли ціни на літій-іонні акумуляторні батареї знизяться до $100 за кіловат-годину.

У BloombergNEF прогнозують, що цей переломний момент настане в 2023 році.

За останні десять років вартість батарей знизилася на 90%-з $1100 доларів за кіловат-годину в 2010 році до $137 доларів в цьому. Вже зараз в Китаї продаються батареї для електробусів за ціною нижче $100 за кіловат-годину.

"Всього через кілька років середня ціна подолає цю позначку. Більш того, наш аналіз показує, що навіть якщо ціни на сировину повернуться до максимумів, що спостерігалися в 2018 році, це тільки затримає зниження середніх цін до рівня $100 за кіловат-годину на два роки", — заявив автор дослідження Джеймс Фріт.

До 2030 року ціни впадуть до $58 за кіловат-годину, прогнозує BloombergNEF.

Електромобілі в Україні

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися майже в 1,5 раза – до 7542 одиниць.

Станом на продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-листопаді цього року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 2% – до 6823 одиниць.

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Автор: УНІАН