У листопаді продажі автомобілів з електродвигуном в порівнянні з листопадом 2019 року скоротилися майже на 28% - до 514 авто.

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-листопаді цього року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 2% – до 6823 одиниць.

Про це повідомила асоціація автовиробників України "Укравтопром" на своєму сайті.

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Відзначається, що частка б/в авто в цьому обсязі склала 92%.

У листопаді продажі автомобілів з електродвигуном в порівнянні з листопадом 2019 року скоротилися майже на 28% - до 514 авто, з яких 481 – легкові авто і 33 - комерційні.

"Укравтопром" зазначив, що частка нових авто в цьому обсязі склала 10%, що на 4 пункти вище, ніж роком раніше.

Згідно з повідомленням, б/у електрокари в листопаді придбав 461 автомобіліст, що на 31% менше, ніж роком раніше.

Попит на нові електрокари в листопаді в річному вираженні виріс на 29% - до 53 одиниць.

За підсумками листопада найпопулярнішим електромобілем в Україні став Nissan Leaf. За цей місяць 126 автомобілів цієї моделі отримали українські номери.

На другому місці - Chevrolet Bolt (69 авто), на третьому - Tesla Model 3 (55 авто); на четвертому – Tesla Model S (36 авто), на п'ятому - BMW i3 (23 авто).

Попередні показники

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися майже в 1,5 раза – до 7542 одиниць.

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Автор: УНІАН