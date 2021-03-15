В українські води вітрильник прибув після навколосвітньої подорожі.

Сьогодні в Одеський морський порт прибула унікальна вітрильна яхта SY Joseph Conrad, якій більше 100 років.

Читайте такожСкоро в Україні побудують перший концесійний автобан - ШмигальЯк повідомили в прес-службі порту, в неділю в акваторію порту зайшла вітрильна супер'яхта Joseph Conrad (прапор Marshall Islands).

Відзначається, що це судно побудоване у 1916 році, його довжина - 37 метрів.

В українські води сталевий вітрильник прибув з Хорватії. Перед цим він побував в портах Греції і Португалії, до них - на Кубі, яка стала кінцевою точкою кругосвітньої подорожі SY Joseph Conrad.

Судно завели в Нову гавань і пришвартували біля причалу №17 морського вокзалу лоцман Ігор Бойко і лоцман-стажер Олександр Кузнєцов. На борту яхти перебувають 5 членів екіпажу.

«Першими на борт яхти піднялися співробітники санітарно-карантинного відділу Одеського порту, яким капітан пред'явив медико-санітарну декларацію. Після цього лікар-епідеміолог провела температурний скринінг членів екіпажу, яхтсмени заповнили опитувальні листи. Завтра екіпаж здасть ПЛР-тести», - йдеться в повідомленні.

Дозвіл на сходження на берег яхтсмени отримають після виконання всіх карантинних застережень, введених у зв'язку з пандемією коронавируса.

За наявною інформацією, супер'яхта, якій виповнилося 105 років, зайшла в Україну для вирішення питання чергової реновації. На який із суднових верфей її ремонтуватимуть, поки невідомо. Це залежить від результатів переговорів між судновласником і представниками верфі.

«Швидше за все, з Одеси яхта відправиться до Миколаєва, де базуються фірми, які займаються реновацією суден маломірного флоту», - розповіли в порту.

У прес-службі додали, що Joseph Conrad (Джозеф Конрад, при народженні Юзеф Теодор Конрад Коженьовський, 1857-1924) - англійський письменник польського походження, уродженець України. Він вважається одним з найбільших англійських прозаїків. Його твори мали великий вплив на творчість багатьох класиків літератури, серед яких Ернест Хемінгуей, Грем Грін, Вільям Берроуз та ін. Конрад - автор романів та оповідань на морську тематику. При їх написанні автор використовував власний досвід плавання в британському торговому флоті

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Автор: Лариса Козова