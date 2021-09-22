Нових членів наглядової ради уряд не призначав.

Кабінет міністрів не продовжив контракти з чотирма членами наглядової ради "Укрзалізниці" - Шевки Аджунером (голова наглядової ради), Сергієм Лещенком, Олегом Журавльовим та Андреасом Матьє.

Як йдеться у повідомленні на сайті станом на 19 вересня "Укрзалізниця" не має інформації про продовження повноважень членами наглядової ради, тому вони припиняються.

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Шевкі Аджунер і Андреас Матьє виконували повноваження незалежних членів наглядової ради УЗ протягом 3 років і 3 місяців (з червня 2018 року). Олег Журавльов і Сергій Лещенко виконували повноваження членів наглядової ради компанії протягом 1 року і 10 місяців (з грудня 2019 року): перший був представником держави, а другий – незалежним членом.

Замість цих членів наглядової ради уряд нікого не призначав.

"Укрзалізниця": що необхідно знати

"Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Автор: Дмитро Шварц