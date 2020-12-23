За добу тариф у Києві зріс у два рази.

У Києві таксисти через погіршення погодних умов підвищують тарифи на таксі. За день вартість проїзду зросла у двічі.

Про це написав автогонщик Олексій Мочанов на своїй станиці в Facebook.

Читайте такожКиїв засипає снігом (фото, відео)

За його словами, вчора, 22 грудня, він замовляв продукцію ATA-gear з Борщагівки на Солом'янку. Це коштувало 102 гривні.

А через добу, коли в столиці випав сніг, передачу довезли вже за 212 грн. Таким чином, за добу тариф зріс у два рази.

Снігопад у Києві

23 грудня 2020 року в Києві почався сильний снігопад через що місто моментально скували кілометрові затори.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН