Він зазначив, що Мінінфраструктури звернуло увагу Єврокомісії на одноосібне зменшення Польщею квот на автоперевезення.

У поточному році зменшення квот на міжнародні вантажні автоперевезення для України по жодній з країн Європейського Союзу не відбудеться, а Міністерство інфраструктури продовжить роботу над можливим збільшенням кількості дозволів на такі перевезення.

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Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація з посиланням на міністра інфраструктури Владислава Криклія за підсумками його зустрічі з бізнесом.

Криклій зазначив, що Міністерство звернуло увагу Єврокомісії на одноосібне зменшення Польщею квот на автоперевезення, зокрема за минулі роки Польща скоротила кількість дозволів для українських перевізників з 200 тисяч до 160 тисяч, а у 2021 році планувала ще одне скорочення до 140 тисяч.

Міністр підкреслив важливість впровадження вільного транзиту з країнами ЄС без необхідності будь-яких дозволів або будь-яких обмежень.

Що цьому передувало

Вчора, 25 березня, Криклій повідомив, що Міністерство інфраструктури в переговорах з Польщею наполягає на забезпеченні польською стороною вільного транзиту для українських вантажних автоперевізників, і в цьому Україну підтримують ряд країн ЄС.

За словами Криклія, квота польських дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень повинна бути не менше 200 тисяч дозволів на рік, що на 40 тисяч більше квоти, встановленої на 2020 рік. На 2021 року квота поки становить ті ж 160 тисяч дозволів.

Представники автомобільних перевізників України регулярно закликають владу вирішити низку системних проблем у галузі, зокрема, зайнятися нелегальними перевезеннями, врегулюванням питання про відшкодування за пільгові перевезення, проблемою дозволів на вантажні автоперевезення.

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Автор: Павло Степанець