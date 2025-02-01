Зазначається, що 2024 рік став одним із найтрагічніших для авіації.

Літак American Airlines з 64 пасажирами і членами екіпажу зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом під час підльоту до Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. Це одна з кількох катастроф за останні місяці.

Видання EuroNews пише, що експерти запевняють, що літаки, як і раніше, залишаються найбезпечнішим видом транспорту.

Смертельні катастрофи американських комерційних авіакомпаній - рідкість.

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Авіакатастрофа у Вашингтоні роздмухала полум'я побоювань щодо польотів. Наприкінці 2024 року понад 200 людей загинули у двох інцидентах із різницею в кілька днів. Йдеться про загибель 38 осіб у грудні, коли літак "Азербайджанських авіаліній" розбився в Казахстані. Чотири дні потому 179 людей загинули під час аварійної посадки рейсу Jeju Air у Південній Кореї.

Крім того, численні повідомлення про потрапляння літаків у сильну турбулентність і травмування людей, включно з одним смертельним випадком на рейсі Singapore Airlines, змушують мандрівників турбуватися про свою безпеку.

За даними Aviation Safety Network, у 2024 році в авіакатастрофах загинули загалом 318 осіб, що робить 2024 рік найсмертоноснішим роком в авіації з 2018 року.

"За весь 2023 рік не було жодного випадку катастрофи комерційних літаків. До 2024 року авіаційна галузь перевезла 5 мільярдів пасажирів по всьому світу. І до останніх кількох днів 2024 рік був готовий повторити цей рекорд безпеки", - розповів доктор Хассан Шахіді, президент і гендиректор Flight Safety Foundation, некомерційної організації, що займається авіаційною безпекою.

Згідно з дослідженнями Массачусетського технологічного інституту, сьогодні літати безпечніше, ніж будь-коли.

Згідно з розрахунками, у період 2018-2022 років ризик загинути під час авіаперельоту становив 1 на кожні 13,7 мільйона пасажирських посадок. Це менше, ніж 1 на 7,9 мільйона посадок у 2008-2017 роках, і значно менше, ніж 1 на кожні 350 000 посадок у 1968-1977 роках.

Дослідження, проведене Академією аеронавтики Ембрі-Ріддла, засвідчило, що до 80% авіаційних подій можна пояснити людським фактором. Вважається, що помилка пілотів є причиною 53% аварій, тоді як механічні несправності винні лише в 21% випадків.

Компанія Airbus вивчила, яка частина польоту є найнебезпечнішою, і з'ясувала, що зліт і посадка - це ті моменти, коли аварії стаються з найбільшою ймовірністю.

Невелика позитивна сторона жахливого року, пережитого авіацією, полягає в тому, що кожна аварія робить авіаперевезення безпечнішими в майбутньому.

Катастрофа American Airlines - головні новини

За кілька хвилин до того, як літак мав приземлитися, диспетчери попросили American Airlines Flight 5342 піти на коротшу смугу, пілоти погодилися, скорегувавши свій захід.

За кілька хвилин літак зіткнувся з вертольотом UH-60 Blackhawk, на борту якого перебував екіпаж із трьох солдатів.

Президент США Дональд Трамп прокоментував трагедію у своїх соцмережах. Він висловив здивування діями пілота вертольота, а також пасивністю диспетчерів, які не попередили військових про небезпеку зіткнення з пасажирським літаком.

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