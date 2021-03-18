З 20 березня до 9 квітня в Києві діятиме жорсткий карантин. Обмеження насамперед стосуються роботи громадських закладів і закладів культури.
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Що з роботою громадського транспорту
Тролейбуси, маршрутки, трамваї й метро в столиці протягом трьох тижнів суворого карантину працюватимуть у звичайному режимі, про що йдеться у роз’ясненнях мера Києва Віталія Кличка.
При цьому від перевізників вимагатимуть половинної наповненості – 50% – від усіх пасажирських місць та дотримання маскового режиму.
Суворий карантин у Києві з 20 березня
На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
- присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос.
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