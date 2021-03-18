Транспорт у Києві буде працювати, але з певними обмеженнями.

З 20 березня до 9 квітня в Києві діятиме жорсткий карантин. Обмеження насамперед стосуються роботи громадських закладів і закладів культури.

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Що з роботою громадського транспорту

Тролейбуси, маршрутки, трамваї й метро в столиці протягом трьох тижнів суворого карантину працюватимуть у звичайному режимі, про що йдеться у роз’ясненнях мера Києва Віталія Кличка.

При цьому від перевізників вимагатимуть половинної наповненості – 50% – від усіх пасажирських місць та дотримання маскового режиму.

Суворий карантин у Києві з 20 березня

На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос.

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Автор: Яна Ставська