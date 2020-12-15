Всі станції метро працюють у звичному режимі / УНІАН
У Києві відкрили станції метрополітену "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".
Про це повідомляється на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.
"Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадка працюють у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.
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Протести ФОПів та робота метро: що відбулося в Києві
- Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку було зачинено на вхід та вихід орієнтовно з 15:00.
- У метрополітені заявили, що станції закрито через анонімний дзвінок про мінування для проведення перевірки. Перевірка тривала достатньо довго, через що на деяких станціях утворилися величезні натовпи з пасажирів.
- Водночас сьогодні в центрі Києва тривали масові заходи.
- Близько 13:00 учасники акції "СТОП локдаун!", що організована рухом "SaveФОП", спустились від будівлі Верховної Ради на Майдан Незалежності та перекрили Хрещатик.
- Пізніше правоохоронці знесли намети ФОПів на Майдані, відбулася сутичка з застосуванням сльозогінного газу та світлошумових гранат.
- Учасники акції "СТОП локдаун!", що організована рухом "SaveФОП", вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.
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