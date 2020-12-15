У Києві після багатогодинної перерви відновили роботу дві центральних станції метро

Станції та пересадку було зачинено на вхід та вихід орієнтовно з 15:00.

У Києві відкрили станції метрополітену "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". Про це повідомляється на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook. "Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадка працюють у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні. Читайте такожУ Києві після свят може подорожчати проїзд у маршрутках: скільки доведеться платити Протести ФОПів та робота метро: що відбулося в Києві Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку було зачинено на вхід та вихід орієнтовно з 15:00.

У метрополітені заявили, що станції закрито через анонімний дзвінок про мінування для проведення перевірки. Перевірка тривала достатньо довго, через що на деяких станціях утворилися величезні натовпи з пасажирів.

Водночас сьогодні в центрі Києва тривали масові заходи.

Близько 13:00 учасники акції "СТОП локдаун!", що організована рухом "SaveФОП", спустились від будівлі Верховної Ради на Майдан Незалежності та перекрили Хрещатик.

Пізніше правоохоронці знесли намети ФОПів на Майдані, відбулася сутичка з застосуванням сльозогінного газу та світлошумових гранат.

Учасники акції "СТОП локдаун!", що організована рухом "SaveФОП", вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Юлія Петриченко

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