Всі станції метро працюють у звичному режимі / УНІАН

У Києві відкрили станції метрополітену "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Про це повідомляється на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадка працюють у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

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Протести ФОПів та робота метро: що відбулося в Києві

  • Станції "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку було зачинено на вхід та вихід орієнтовно з 15:00.
  • У метрополітені заявили, що станції закрито через анонімний дзвінок про мінування для проведення перевірки. Перевірка тривала достатньо довго, через що на деяких станціях утворилися величезні натовпи з пасажирів.
  • Водночас сьогодні в центрі Києва тривали масові заходи.
  • Близько 13:00 учасники акції "СТОП локдаун!", що організована рухом "SaveФОП", спустились від будівлі Верховної Ради на Майдан Незалежності та перекрили Хрещатик.
  • Пізніше правоохоронці знесли намети ФОПів на Майдані, відбулася сутичка з застосуванням сльозогінного газу та світлошумових гранат.
  • Учасники акції "СТОП локдаун!", що організована рухом "SaveФОП", вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

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Автор: Юлія Петриченко