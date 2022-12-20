У Києві сьогодні зранку відновили работу синьої та зеленої ліній метро, проте на червоній лініі не працюють декілька станцій. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна"", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, рух наземною ділянкою призупинено, відповідно тимчасово зачиняються на вхід такі станції:
- "Лісова";
- "Чернігівська";
- "Дарниця";
- "Лівобережна".
В КМДА повідомили, що енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлення додатково.
Ситуація зі світлом в Києві
Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Росія здійснила атаку на Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed. Вибухи пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.
За даними YASNO, ситуація з електрикою у Києві складна. У місті не працюють графіки відключень, світла немає на значній частині правого берега і подекуди - в області.
В ДТЕК повідомили, що імовірно, така ситуація триватиме як мінімум до сьогоднішнього вечора.