Енергетики вже працюють над вирішенням питання

У Києві сьогодні зранку відновили работу синьої та зеленої ліній метро, проте на червоній лініі не працюють декілька станцій. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна"", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рух наземною ділянкою призупинено, відповідно тимчасово зачиняються на вхід такі станції:

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"Лісова";

"Чернігівська";

"Дарниця";

"Лівобережна".

В КМДА повідомили, що енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлення додатково.

Ситуація зі світлом в Києві

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Росія здійснила атаку на Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed. Вибухи пролунали у Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

За даними YASNO, ситуація з електрикою у Києві складна. У місті не працюють графіки відключень, світла немає на значній частині правого берега і подекуди - в області.

В ДТЕК повідомили, що імовірно, така ситуація триватиме як мінімум до сьогоднішнього вечора.

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