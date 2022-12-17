Сьогодні з 7:30 київське метро відновлює свою роботу.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про відновлення роботи столичного метро.

Про це він поінформував у Telegram.

"Сьогодні зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро", - зазначив мер.

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Раніше сьогодні Київська міська державна адміністрація повідомила, що столичне метро поки продовжує працювати тільки як укриття.

Зазначалося, що "Київпастранс" запустив автобуси, що частково дублюють маршрути метрополітену.

"Інтервали руху на них складають 15-20 хвилин: маршрут №1-М "Ст. м. "Льва Толстого" – ст. м. "Лісова", маршрут №2-М "Ст. м. "Героїв Дніпра" – ст. м. "Льва Толстого", маршрут №3-М "Ст. м. "Червоний Хутір" – ст. м. "Палац Спорту", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні було сказано, що про відновлення руху поїздів метрополітену буде повідомлено додатково.

Ракетні удари 16 грудня

16 грудня у Києві після російської ракетної атаки було призупинено роботу всього електротранспорту. У місті відбулися аварійні відключення електроенергії. Рух електротранспорту, в тому числі і метро, тимчасово призупинили. На наземні маршрути замість трамваїв та тролейбусів вивели автобуси. Метрополітен працював тільки як укриття.

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