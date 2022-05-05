Середня ціна на скраплений газ зросла до 31,43 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні станом на 5 травня зросла на 53 копійки – до 31,43 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Найбільшу і водночас рекордну ціну на продукт встановлено дніпропетровською мережею "Нефтек" – 34,99 грн/л (+1 грн/л до 4 травня).

У столичній мережі "Авантаж" ціна на продукт збільшилася на 1,95 грн/л, до 31,95 грн/л.

На станціях BVS автогаз здорожчав на 1,5 грн/л, до 32,99 грн/л відповідно.

"Через дефіцит бензину на АЗС і ажіотажний попит обсяги роздрібної реалізації скрапленого газу в деяких українських мережах АЗС у травні зросли порівняно з першою половиною квітня на 70-80%", - нагадали експерти.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання дефіциту палива 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%.

Через нестачу палива багато АЗС закрилися, а на працюючих спостерігаються величезні черги.

Експерти прогнозують, що нинішня ситуація може спостерігатися в найближчі кілька місяців. "У кращому випадку клієнти будуть купувати паливо на заправках по 5 літрів", - припускає гендиректор і засновник Prime Group Дмитро Леушкін.

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