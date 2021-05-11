Важка техніка розпочала демонтаж покриття, перильного огородження та прогонових будов.

У рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у селі Куцеволівка Кіровоградської області стартували роботи з демонтажу мосту на км 292 дороги Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь. Про це повідомив Укравтодор у Facebook.

Важка техніка розпочала демонтаж покриття, перильного огородження та прогонових будов. На час робіт рух транспорту скеровано обходом, який облаштований поруч з мостом.

Сусідній міст, розташований на км 294 дороги, також потребує оновлення. Роботи з демонтажу цього об’єкту розпочнуться незабаром.

Усього у 2021 році програма Президента охопить 273 км доріг державного значення Кіровоградщини.

Нагадаємо, в рамках Національної програми відновлення мостів, яка є частиною програми «Велике будівництво», у 2020 році оновили 158 об’єктів. Цього року, за словами заступника голови Офісу Президента, координатора «Великого будівництва» Кирила Тимошенка, центральна влада планує відремонтувати, реконструювати та побудувати 245 штучних споруд, у тому числі мостів.

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Автор: Іван Бойко