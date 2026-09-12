Геологи, які шукали мідь, пробурили свердловину й натрапили на динозавра, що жив 115 мільйонів років тому

Виявлені останки складаються переважно з хребців проксимального (найближчого до основи) відділу хвоста.

Геологорозвідувальні роботи з пошуку родовищ міді у Внутрішній Монголії (Китай) призвели до несподіваної знахідки: з глибини 473 метрів було піднято фрагменти скелета динозавра, що жив приблизно 115 мільйонів років тому. Про це пише The Daily Galaxy.

Цікаво, що ці кістки, витягнуті з відкладень формації Баян-Гобі (де раніше останки динозаврів не виявлялися), стали першою подібною знахідкою у західній частині басейну Іньген-Ецзінаці.

Цей випадок нагадує про те, що палеонтологічні відкриття не завжди починаються з цілеспрямованих розкопок. У даній ситуації геологи, які шукали родовища міді неподалік від поселення Гуайцзиху, натрапили на щось набагато давніше, ніж будь-яка рудна жила.

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Знайдений зразок, зареєстрований під номером 208GPV01, являє собою не повний скелет, а лише кілька фрагментів кісток. Його наукова цінність полягає не стільки в розмірах, скільки в місці знахідки.

Справа в тому, що формація Баян-Гобі - комплекс континентальних відкладень ранньокрейдового періоду - давно відома як багате джерело решток динозаврів, однак досі знахідки робилися переважно в її східній частині.

Випадкова знахідка на глибині 473 метрів

Зазначається, що скам’янілість 208GPV01 була вилучена з керна, отриманого під час буріння свердловини поблизу Гуайцзиху (басейн Іньген-Ецзінаці), на глибині 473 метрів від поверхні. Пошук скам’янілостей не входив до завдань геологорозвідки: група китайських геологів працювала тут для оцінки запасів мідної руди.

Виявлені останки складаються переважно з хребців проксимального (найближчого до основи) відділу хвоста. Доктор Ліда Сін із Китайського університету наук про Землю та Музею науки "Одіссея динозаврів", який керував дослідженням спільно з колегами, пояснив:

"Зразок 208GPV01 включає крижове ребро, чотири тіла хвостових хребців, шість невральних дуг хвостових хребців, кілька поперечних відростків та окостенілі сухожилля".

Скам’янілість вказує на конкретний вид

Цікаво, що, працюючи з таким обмеженим матеріалом, дослідники вдалися до методів геометричної морфометрії, порівнюючи пропорції знайдених хребців із характеристиками широкого кола інших птахотазових динозаврів - великої групи рослиноїдних ящерів, до якої належить і цей екземпляр.

Порівняльний аналіз показав, що пропорції хребців зразка 208GPV01 найбільш наближені до таких у псіттакозавра (Psittacosaurus) - роду ранніх рогатих динозаврів, широко поширених у Східній Азії в крейдяний період. Проте дослідники утрималися від віднесення скам’янілості до конкретного роду чи виду.

З огляду на фрагментарність решток, вони класифікували знахідку просто як представника ряду птахотазових (Ornithischia) з невизначеним систематичним статусом; це обережне формулювання, що залишає можливість уточнити картину в міру появи нових знахідок.

Розширення карти знахідок крейдяного періоду

Формація Баян-Гобі вже відома своїми значущими знахідками динозаврів. Раніше тут були виявлені гадрозавроїд Penelopognathus weishampeli, цератопс Psittacosaurus sibiricus та альваресзавроїд Bannykus wulatensis. Цей перелік свідчить про важливість даної формації для розуміння життя в Північному Китаї в ранньокрейдяну епоху.

Як зазначили вчені у дослідженні, опублікованому в журналі Earth History and Biodiversity, фауна цієї формації має схожість із фауною практично синхронних відкладень західної частини провінції Ляонін (Western Liaoning). Це дозволяє припустити, що обидві території входили до ареалу поширення біоти Джехол, хоча певні відмінності все ж зберігаються. Вчені заявили:

"Зразок 208GPV01 - це перша опублікована знахідка динозавра з формації Баян-Гобі в західній частині басейну Іньген-Ецзінаці, що розширює географічний ареал виявлення решток динозаврів у даному стратиграфічному горизонті".

Важливо, що цей екземпляр є першою описаною знахідкою динозавра з формації Баян-Гобі в західній частині басейну, тим самим - нехай і незначно - розширюючи відому географію поширення решток динозаврів у цьому важливому крейдяному горизонті.

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