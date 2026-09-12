Задля захоплення 2% території України: у Британії розповіли, коли РФ зазнала найбільших втрат

Начальник британського штабу оборони також заявив про значні економічні наслідки війни для РФ.

У повномасштабній війні проти України загинули приблизно 500 тисяч російських військовослужбовців, а загальні втрати РФ, з урахуванням поранених, становлять близько 1,5 млн осіб. Про розповів начальник штабу оборони Великої Британії Річ Найтон, повідомляє Sky News.

За його словами, основна частина цих втрат припала на період від січня 2023 року. Водночас за цей час Росії вдалося окупувати лише близько 2% додаткової території України.

Він зазначив, що йдеться про значні людські втрати заради мети, яку російський президент Володимир Путін визначив для своєї армії.

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"Вважаю, що ці цифри чітко ілюструють безглузде та марне витрачання людського життя заради такого незначного прогресу та проти такої незаконної мети Путіна", - наголосив військовий.

Війна б'є по економіці Росії

Начальник британського штабу оборони також заявив про значні економічні наслідки війни для РФ.

Він стверджує, що війна призвела до уповільнення зростання російської економіки, зниження споживчого попиту та тривалої високої інфляції. При цьому Найтон відзначив, що ціна війни для російської економіки, добробуту та перспектив населення є величезною.

Як довго Росія може воювати

Раніше голова військової розвідки України Олег Іващенко заявив, що якщо темпи військових та економічних втрат Росії збережуться на нинішньому рівні, то до 2028 року вона вичерпає свій потенціал для ведення війни в Україні.

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