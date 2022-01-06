Деталі події з'ясовують правоохоронці.

У Києві у Подольському районі неподалік житлового будинку знайшли мертву людину.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Київ Оперативний".

"Страшну знахідку людського тіла (попередньо - дівчина) було виявлено нещодавно у полі неподалік від житлового будинку на Івана Виговського, 24В (у бік Варшавського)", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Київщині горів будинок, знайдено загиблих (фото)На місці працювали правоохоронці.

На оприлюдненій світлині видно, що тіло було закопане у землю посеред поля. Наразі невідомо за яких обставин його вдалося розшукати.

Увага! Фото не рекомендується для перегляду дітям, жінкам та людям із слабкою психікою

Нагадаємо, раніше поліція затримала двох товаришів, які до смерті побили киянина за борги.

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