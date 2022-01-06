У службі закликали духовенство перевірити у себе на місцях справність пожежної сигналізації.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликали українців обережно поводитися зі свічками у церквах на свята.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому під час брифінгу наголосив тимчасово виконувач обов'язків директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін.

"Хочу звернутися до усіх громадян, до всього Духовенства, до священнослужителів, щоб напередодні Різдва донести інформацію, елементарні вимоги пожежної безпеки, і закликати всіх священнослужителів та громадян України дотримуватися їх. Тому що, дуже багато людей зараз будуть іти святкувати до церков, а церкви - такі культові споруди, які мають певний пожежобезпечний ризик", - сказав він.

Чекригін пояснив, що у церквах може перебувати значна кількість людей. Крім того, безліч церков є дерев‘яними.

"Там будуть всі користуватися відкритим вогнем: підпалювати свічки і ставити їх. Тому я дуже попрошу всіх священнослужителів провести додаткові інструктажі зі своїм духовенством, перевірити справність пожежної сигналізації… перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння, вогнегасники", - сказав Чекригін.

Читайте такожЩо можна і не можна робити на Різдво: українські звичаї та прикметиСеред іншого, він закликав духовенство упевнитися, що шляхи евакуації в церквах не захаращені.

"А до громадян нашої країни я хочу звернутися: під час перебування у церкві і користування свічками, щоб вони дотримувалися дистанції. Тим паче, зараз у нас є певні карантинні обмеження, і ці 1,5 метри будуть якраз в нагоді", - закликав представник ДСНС.

Він наголосив, що від свічки, зокрема, може зайнятися одяг чи волосся людей.

Чекригін також закликав не залишати свічки без нагляду удома та слідкувати за справністю електрообладнання на ялинках.

Своєю чергою, представник Головного управління ДСНС України в місті Києві Дмитро Можевенко підкреслив, що минулого року у столиці через свічки сталося близько 15 пожеж.

Він також додав, що у Києві через піротехнічні засоби постраждали вже троє осіб.

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