У 2020 році в рамках реалізації програми "Велике будівництво" на Львівщині було відремонтовано 278,2 км доріг державного значення на загальну вартість 2,2 млрд грн.

Північний обхід Львова почнуть будувати уже в 2021 році. Ця частина об'їзної дороги з'єднає трасу М-06 Київ-Чоп із трьома дорогами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею. Очікується, що практичні дії з будівництва нового шляху розпочнуться у третьому кварталі.

Про це в середу, 16 грудня, повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков, перебуваючи у Львові під час презентації публічного звіту про результати "Великого будівництва".

"Гарна новина – нарешті в п’ятницю о 14.00 буде підписана угода щодо Північного обходу міста Львів. Сподіваюсь, що у наступному році розпочнуться тендерні процедури і практичні дії безпосередньо на об’єкті. Швидше за все, це буде третій квартал", - сказав він.

Голова Укравтодору відзначив, що Служба автомобільних доріг Львівської області за підсумками року, зокрема виконання президентської програми "Велике будівництво", показала одні з кращих результатів у країні. "Мені дуже подобаються ті проєктні рішення, які у вас (на Львівщині – ред.) реалізовані на територіальних дорогах. Я їх ставлю завжди як приклад", - сказав Кубраков.

У 2020 році в рамках реалізації програми "Велике будівництво" на Львівщині було відремонтовано 278,2 км доріг державного значення на загальну вартість 2,2 млрд грн.

Зокрема, повністю відремонтована дорога Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі та дві ділянки загальною довжиною майже 40 км автомобільної дороги Т-14-02 Східниця – Пісочна. Завдяки цьому забезпечений туристичний маршрут від Львова до курортів Трускавець та Східниця.

На ділянці від Самбора до Борислава відновлена автомобільна дорога Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав.

Завершений ремонт автомобільних доріг Н-13 Львів – Самбір – Ужгород від Ставчан до Самбора, М-06 Київ – Чоп на відтинку м. Сколе – с. Козьова та Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів поблизу населених пунктів Давидів та Нові Стрілища.

Активні роботи тривають на дорозі Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка, завдяки чому поступово створюється велике транзитне кільце навколо Львова.

Розпочалось також відновлення траси Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, яка з’єднує Львівщину з Волинню.

Нагадаємо, середня вартість будівництва і ремонту 1 км доріг у 2020 році стала дешевшою на 4,5 млн грн, ніж рік перед тим.

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Автор: УНІАН