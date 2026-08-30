Директор ЦРУ запропонував провести зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, – Axios

Реткліфф у Москві з’ясовував, чи зможуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна відновити переговори з Україною.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час свого візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним, щоб спробувати покласти край війні. Про це пише Axios, посилаючись на свої джерела.

У вівторок Реткліфф здійснив таємну поїздку до Москви й зустрівся зі своїми російськими колегами: головою СЗР Сергієм Наришкіним та директором ФСБ Олександром Бортніковим. Як зазначає видання, це був перший випадок, коли Реткліфф особисто брав участь у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни між Росією та Україною.

"За словами джерел, візит Реткліффа частково був спрямований на з’ясування того, чи зможуть керівники російських спецслужб допомогти переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництва США", – зазначає Axios.

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Також повідомляється, що в п’ятницю американські чиновники поінформували президента України про переговори Реткліффа в Москві та пропозицію щодо проведення тристороннього саміту.

Джерела видання також зазначають, що американські чиновники повідомили Зеленському, що Реткліфф також обговорював у Москві можливість відновлення мирних переговорів.

Газета New York Times раніше повідомила, що Реткліфф дав Бортникову "похмуру оцінку" стану війни та закликав Росію укласти угоду до того, як ситуація погіршиться.

У результаті, за даними джерел Axios, Реткліфф дійшов висновку, що Бортников – конструктивний гравець, який може допомогти відновити дипломатичні зусилля.

Путін не має наміру зупинятися

Як зазначають аналітики, хоча Росія стикається з дедалі більшими труднощами – її війська повільніше просуваються на фронті, витрати на війну зростають, а українські удари на великі відстані дедалі частіше досягають російської території – Путін не демонструє готовності відмовитися від боротьби.

Водночас українські чиновники вкрай скептично ставляться до намірів Путіна і заявляють, що РФ планує ескалацію війни.

Як заявив заступник голови ОП Павло Паліса, російські генерали отримали завдання підготувати кілька сценаріїв наступу на півночі України, зокрема, на Київ і Чернігів.

Він також заявив, що РФ планує створити буферну зону в Харківській, Сумській та Чернігівській областях на глибину до 20 кілометрів із можливістю її подальшого розширення.

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