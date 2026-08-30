У Києві після атаки РФ горіла багатоповерхівка, є постраждалі: в ДСНС показали наслідки

Внаслідок влучання загорівся 12-поверховий житловий будинок.

Внаслідок дронової атаки росіян на Київ спалахнули пожежі у кількох районах міста, є постраждалі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки атаки.

Так, в Оболонському районі внаслідок влучання загорівся 12-поверховий житловий будинок з другого по п’ятий поверх. Постраждали троє людей, їх передали медикам. Пожежу рятувальники вже ліквідували.

У Подільському районі внаслідок влучання у нежитлову споруду виникла пожежа.

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Крім того, у Голосіївському районі виникло загоряння в адмінбудівлі, пожежу ліквідовано.

Водночас внаслідок ранкової атаки у Голосіївському районі спалахнула пожежа у нежитловій будівлі, триває гасіння.

Атаки на Київ

За даними Повітряних сил, протягом дня 29 серпня росіяни атакували Україну 224 ударними БпЛА (більшість із них – реактивні). Переважну кількість дронів ворог спрямував у бік Києва. ППО протягом дня знищила 199 ударних БПЛА.

Водночас повідомлялося про загибель 2-річної дівчинки внаслідок атаки.

Як зазначав радник Зеленського з технологічних питань Сергій (Флеш) Бескрестнов, українські виробники поки що не змогли створити ефективні реактивні дрони-перехоплювачі для російських реактивних "Шахедів" та "Бандеролей".

Поки що реактивні "Шахеди" збивають ракетами. За оцінкою Бескрестнова, зараз вдається знищити близько 80% таких дронів.

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