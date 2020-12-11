Також в аеропорту зазначили, що спецтехніка працювала всю ніч і продовжує працювати.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі, але складні погодні умови поки зберігаються.

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Про це повідомили кореспонденту УНІАН в аеропорту.

«Наразі рейси виконуються за розкладом. Складні погодні умови ще залишаються, але аеродром у належному стані», - повідомили в аеропорту.

Також в аеропорту зазначили, що спецтехніка працювала всю ніч і продовжує працювати.

«Вночі працювало 17 одиниць техніки», - повідомили в «Борисполі».

Негода в Києві

Вчора ввечері, 10 грудня, через ожеледицю на злітно-посадочних смугах київських міжнародних аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.

Ускладнення погодних умов у Києві та області почалося вчора в другій половині дня, коли почався дощ при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті сталося обмерзання тротуарів і доріг. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди насилу змогли дістатися з офісів додому.

У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.

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Автор: Павло Степанець