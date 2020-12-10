Погодні умови в Києві ввечері 10 грудня різко зіпсувалися, кількість аварій на дорогах зросла.

На Андріївському узвозі в Києві легковий автомобіль на повному ходу в'їхав у людей.

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Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua. В інциденті ніхто не постраждав, один потерпілий стрибнув на капот, щоб не дістати травм.

Погодні умови в Києві ввечері 10 грудня різко зіпсувалися, кількість аварій на дорогах зросла.

Ожеледь у Києві

Рух у центрі та околицях Києва фактично зупинився внаслідок несприятливих погодних умов.

Станом на 17:00 автомобільний рух уповільнений вздовж Набережного (включно з Гаванським мостом), Дніпровського і Столичного шосе, на в'їзді на південний і Північний мости з боку правого берега і по обидва боки на мосту «Метро».

Для недопущення ДТП та усунення заторів комунальники ввели тимчасове обмеження руху, щоб обробити дороги, пишуть у прес-службі ДСНС у Telegram. Рятувальники попередили громадян про крижаний дощ.

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Автор: Дмитро Захаров