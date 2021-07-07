Автомобіль отримав повністю оновлений інтер'єр і екстер'єр.

Південнокорейський автовиробник Kia презентував нове покоління популярного кросовера Sportage.

Новий Kia Sportage в залежності від ринку збуту буде пропонуватися в двох варіантах колісної бази і різних версіях двигунів, пишуть Обозреватель і Авторевю.

На корейський ринок поставлять 1,6-літровий турбований бензиновий мотор TGDI потужністю 180 к.с. у поєднанні з 6-ступеневою "механікою" або 7-ступеневим "роботом" із двома зчепленнями.

Також буде запропонований турбодизель 2.0 R (186 к.с.) нового покоління (з алюмінієвим блоком циліндрів) з крутним моментом 416 Нм. Цей варіант пропонується тільки з доопрацьованим 8-ступеневим "автоматом", у якого з'явилися нові масляний насос і блокування гідротрансформатора (він вмикається раніше, ніж у колишньої коробки передач).

Для інших ринків з'являться версії з атмосферними двигунами та іншими дизелями, а також відразу дві гібридні модифікації - звичайна і PHEV.

Привід оновлених моделей - передній або повний. Покупці зможуть обирати між 17-, 18- і 19-дюймовими дисками.

Новий Sportage побудований на платформі N3, архітектура шасі залишилася колишньою (McPherson спереду, багаторичажка ззаду). Але за доплату вперше запропонована адаптивна підвіска з електронно керованими амортизаторами (Electric Control Suspension, ECS). На гібридних версіях буде використовуватися система E-Handling, що поліпшує керованість.

Відзначається, що в новому поколінні творці приділили багато уваги позашляховим здібностям моделі. Так, у дизельних версій з повним приводом з'явився режим Terrain Mode, який змінює алгоритм роботи ходової частини і силового агрегату в залежності від дорожнього покриття. Для звичайних доріг передбачені режими Comfort, Eco, Sport і Smart.

Для любителів "позашляхового" стилю буде доступна версія X-Line, що відрізняється іншими бамперами, бічними підніжками і рейлінгами. А ті, кому більше до душі спортивний стиль, зможуть замовити версію GT-Line в яскравих кольорах і з комбінованою обробкою салону.

Інтер'єр новинки виконаний в стилістиці мінімалізму. Цифрова приладова панель об'єднана загальним склом, під яким - два 12-дюймових екрану.

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На центральній консолі розташовується контролер коробки передач з управлінням "по проводах".

Також авто оснащене бездротовою зарядкою для смартфона, акустикою Harman Kardon і розширеним пакетом систем безпеки і асистентів водіння Drive Wise, який включає систему магістрального автопілотування, і адаптивний круїз-контроль з прив'язкою до навігаційних карт.

У Південній Кореї за кросовери Kia Sportage нового покоління просять від $22 тисяч до $32 тисяч. Продажі почнуться вже в серпні. До офіційних салонів на інших ринках новинки доберуться восени.

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Автор: Олександр Топчій