Слідство перевіряє наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації підземки.

Проводяться слідчі дії в "Київському метрополітені", "Метробуді" та структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що сьогодні слідчі поліції Києва розпочали проведення одночасних обшуків у рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України) у комунальних установах міста та на приватному підприємстві.

"Слідство має на меті перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації цього відрізку підземки. А також встановити відповідальних осіб, внаслідок діяння яких трапилися розгерметизація та затоплення тоннелю метрополітену", – сказано в повідомленні.

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Йдеться про ділянку метро між станціями "Теремки" – "Деміївська", де зупинено рух поїздів з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів.

В поліції зазначають, що станції метро слугували також укриттям для киян та гостей міста під час повітряної тривоги, а також через аварію у метрополітені тисячі людей вимушені шукати інші способи пересування столицею.

Підтоплення в метро Києва

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня у Києві зупинено рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Тепер людей перевозять дублюючим наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська".

Раніше Київська прокуратура повідомляла, що, за попередніми даними, ситуація у метрополітені між цими станціями склалася через те, що відбулася розгерметизація тунелю та появилися тріщини у його стінах. Це призвело до підтоплення тунелю.

В прокуратурі зазначали, що слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків. Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в поймі річки Либідь.

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