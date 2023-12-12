Від "Либідської" до "Деміївської" курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут №60.

У Києві відзавтра, 13 грудня, від станції метрополітену "Либідська" до станції "Деміївська" курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут №60. Про це повідомила Київська міська державна адміністрації у Telegram.

"Інформуємо про найближчі зміни в організації дорожнього руху та роботі громадського транспорту. Відзавтра, 13 грудня, від "Либідської" до "Деміївської" курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут №60", - йдеться у повідомленні.

Також в КМДА зазначили, що до 15 грудня перекрито праву смугу проїжджої частини з бульв. Миколи Міхновського до просп. Валерія Лобановського.

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Метро Києва - зупинка руху поїздів

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки". Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів через підтоплення тунелів. Потяги на "синій" гілці Київського метрополітену наразі курсують між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

У зв'язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену, через що було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки", розпочато досудове розслідування.

У Патрульній поліції раніше зазначили, що на Либідській площі рух розворотними кільцями на цій площі буде дозволено лише транспортним засобам, які здійснюють перевезення пасажирів за встановленими маршрутами. Для всіх інших транспортних засобів розворот організовано за маршрутом: вулиця Велика Васильківська - вулиця Ковпака - вулиця Антоновича.

Для здійснення контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту будуть залучені додаткові екіпажі патрульної поліції. Надалі будуть встановлені дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями лише для громадського транспорту.

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