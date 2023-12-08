З’ясовуватимуть причини розгерметизації тунелю та появи тріщин у його стінах.

У зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену, через що було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки", розпочато досудове розслідування. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратура.

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва у зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 8 грудня 2023 року столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями "Либідська" та "Деміївська" Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, це відбулося у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену.

Відео дня

В прокуратурі зазначають, що слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків. "Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в поймі річки Либідь", - сказано в повідомленні.

Проблеми з рухом київського метро

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, було зупинено рух поїздів метро на ділянці між станціями "Деміївська" та "Теремки". Це було зроблено з міркувань безпеки пасажирів через підтоплення тунелів. Поїзди на "синій" гілці Київського метрополітену курсують між станціями "Либідська" та "Героїв Дніпра".

У Facebook депутат Київради Дмитро Білоцерковець написав, що до критичного стану конструкцій та потреби в терміновому ремонті на частині "синьої" гілки метро призвело неякісне будівництво, яке здійснювалося за часів Януковича. Зараз через піар Януковича з Азаровим страждатимуть кияни і міський бюджет.

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