Дістатися до Авдіївки можна буде без пересадок, поїзд здійснюватиме зупинку на низці станцій за маршрутом прямування.

"Укрзалізниця" з 13 грудня запускає пряме залізничне сполучення з прифронтовою Авдіївкою, яка розташована в 13 км від окупованого Донецька.

Про запуск поїзда повідомив у Facebook нардеп Муса Магомедов.

"Квитки вже купив, до зустрічі 14-го в Авдіївці, друзі", - написав він, подякувавши за реалізацію рішення керівництву Мінінфраструктури, УЗ та ООС.

Читайте такожУЗ відновлює на зимові свята курсування поїзда Миколаїв-Рахів

"P. S. 15,16,17 йтимуть ремонти шляхів для забезпечення швидкісного режиму і безпеки руху, і поки технічно продажі відкриті до 31 грудня, але вони будуть продовжені, так що зраду прошу не розганяти", - попередив депутат.

Графік і маршрут поїзда

Згідно з інформацією на сайті УЗ, поїзд №136О відправлятиметься з Києва о 19:19, а прибуватиме до Авдіївки о 9:10. В дорозі він робитиме зупинки на станціях Миронівка, Цвєткове, ім. Шевченка, Кам'янка, Знам'янка-пас., Олександрія, П'ятихатки, Верхівцеве, Кам'янське-пас., Дніпро-Головний, Синельникове-2, Чаплине, Просяна, Межова, Покровськ та Очеретине.

З Авдіївки поїзд відправлятиметься о 21:15 і прибуватиме до столиці об 11:04.

Вартість квитків на поїзд в Авдіївку

Квиток в купе обійдеться близько 360 гривень, в плацкарт - близько 220. Ціна буде залежати від дня тижня.

Що відомо про Авдіївку

У місті-супутнику Донецька до початку російської агресії проживало близько 35 тисяч осіб, зараз ця цифра перевищує 30 тисяч. Авдіївка регулярно потрапляла під обстріли бойовиків, через що в місті виникали перебої з електропостачанням і постачанням води. За минулу добу ворог обстріляв позиції ЗСУ в районі Авдіївки.

Фактично місто знаходиться на самій лінії фронту, яка проходить по його околицях - так званій Авдіївській промзоні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован