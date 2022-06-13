Через дефіцит автомобілі дорожчають, при цьому реальні доходи росіян падають, а кредитні програми згортаються.

Продажі авто в Росії скоротилися на 83% в порівнянні з минулим роком.

Про це повідомили у прес-службі Центру економічної стратегії (ЦЕС) з посиланням на старшого економіста ЦЕС Юрія Гайдая.

"У травні у РФ продали 27 400 авто. Це ще на 2% менше, ніж в дуже поганому квітні, і на 83% менше, ніж минулого травня. В пандемічному квітні 2020 продажі були 170 тис. авто. Навіть у кризовому 1999-му - 80 тис., втричі більше, ніж зараз", - сказав економіст.

За словами Гайдая, до війни РФ імпортувала лише 18% авто, весь середній клас і частина дешевого сегменту виготовлялися на заводах західних брендів у РФ. Наразі виробництво зупинилося через розриви ланцюжків постачання і вихід західних компаній з РФ.

Гайдай додає, що дилери розпродають запаси та останні оплачені поставки і кажуть більше нічого не чекати. За його словами, автівки завозять поштучно, що можуть, з Казахстану, Вірменії, Грузії.

"Але це, по-перше, дорого, а по друге, у світі досі не закінчився дефіцит автоелектроніки, на ринках є строгі ліміти авто, і ніхто не буде збільшувати поставки в Казахстан і Грузію, коли в Європі є незадоволений попит", - зазначив Гайдай.

Економіст наголошує, що через такий дефіцит автомобілі в наявності дорожчають, при цьому реальні доходи росіян падають, а кредитні програми згортаються.

"Чим швидше і обширніше буде ембарго на російський експорт, тим краще нам. Бо імпортні санкції і обвал споживчого попиту заганяють РФ у епоху застою (та навіть глибше), але повільно, надто повільно, коли у нас іде кривава війна", - резюмував Гайдай.

Нагадаємо, що в Росії закривають заводи через санкції.

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