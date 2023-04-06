Сполучення планують відкрити для пасажирів влітку.

Сьогодні, 6 квітня успішно завершилася тестово-випробувальна поїздка євроколією 1435 мм із Польщі до Рава-Руської.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", на борту першого рейса разом із залізничниками перебували Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Поїзд із України до Польщі через Рава-Руську - деталі

Нагадаємо, сполучення планується відкрити для пасажирів влітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм.

До цього "Укрзалізниця" відкрила найкоротший маршрут до порту Рені через Молдову, що дозволить здешевити транспортування вантажів.

"Укрзалізниця" призначає курсування ряду додаткових поїздів до Великодня та травневих свят: квитки можна буде придбати в Київ, Одесу, Львів, Кривий Ріг, Дніпро, Ковель та Харків.

Вас також можуть зацікавити новини: