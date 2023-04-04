Новий транспортний перехід між країнами здешевить перевезення вантажів.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" почало перевозити вантажі між Україною та Молдовою відновленою дільницею Березине - Басарабяска - там відкрито третій прикордонний перехід між країнами - Серпневе-1 - Басарабяска.

Як повідомляє прес-служба перевізника, перехід працює з 25 березня 2023 року, а "Укрзалізниця" вже прийняла перші заявки на перевезення вантажів через вказаний перехід, зокрема, на перевезення 8 вагонів з будівельними вантажами та 6 вагонів зі шлаками.

"Наразі це найкоротший маршрут до портів Рені, Галац, Джурджулешти, завдяки якому "Укрзалізниця" зможе збільшити обсяги експортних і транзитних перевезень. За нашими підрахунками, дільниця дозволить перевозити додатково від 4 до 10 млн тонн вантажів на рік. Запрошуємо бізнес активно використовувати цей новий альтернативний маршрут", - зазначив член правління УЗ Вячеслав Єрьомін.

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Також новий маршрут дозволить пришвидшити та здешевити транспортування вантажів до України з портів Рені, Галац, Джурджулешти й у зворотному напрямку.

Як зазначив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, термін доставки експортних вантажів до портів Молдови, Румунії, а також українського Рені, скоротиться на 4-6 діб. При цьому вартість транспортування зменшиться на 10-35 доларів на 1 тонні залежно від вантажу та маршруту.

Крім того, в прес-службі нагадали, що раніше між Україною та Молдовою діяло два прикордонні залізничні переходи: Сокиряни - Окниця та Могилів-Подільский - Велчинець.

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Як повідомляв УНІАН, торік експорт української агропродукції з дунайських портів у порівнянні з 2021 роком зріс у 40 разів - майже до 7 млн тонн.

24 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава матиме пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені через молдовську територію.

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