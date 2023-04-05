Відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

З України до Польщі запустять новий залізничний маршрут - через Варшаву, Люблін, Раву-Русьу та Львів.

Як повідомило Міністерство інфраструктури, 5 квітня українські та польські залізничники спільно проводять тестово-випробувальну поїздку маршрутом Люблін - Рава-Руська євроколією 1435 мм. Таким чином, для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом "Укрзалізниці" на українській колії, який, своєю чергою, доставить пасажирів до Львова.

"Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної", - прокоментував віце-премʼєр з відновлення України Олександр Кубраков.

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У міністерстві нагадали, що відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

"Укрзалізницею" відновлено ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставровано вокзал на станції Рава-Руська. Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення", - поінформували в міністерстві.

Нові маршрути "Укрзалізниці" - деталі

Раніше "Укрзалізниця" відкрила найкоротший маршрут до порту Рені через Молдову, що дозволить здешевити транспортування вантажів.

З 28 березня "Укрзалізниця" запустила модернізований інклюзивний електропотяг Львів - Рівне, а з 8 квітня - запускає потяг за маршрутом Львів - Краматорськ.

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