Квитки вже можна придбати онлайн, а також в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" призначає курсування ряду додаткових поїздів до Великодня та травневих свят.

Як повідомляє прес-служба перевізника, квитки можна буде придбати в Київ, Одесу, Львів, Кривий Ріг, Дніпро, Ковель та Харків.

До Одеси і назад поїзд № 115/116 відправиться 2, 9, 15 і 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси – о 10:23.

Відео дня

До Львова і назад поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 і 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова – об 11:40.

У Кривий Ріг і назад поїзд № 175/176 відправиться 2, 9 і 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу – об 11:57.

У Дніпро і назад поїзд № 179/180 здійснить рейси 2, 9 і 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра – об 11:00.

У Ковель і назад поїзд № 197/198 відправиться 15 і 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля – об 11:45.

До Харкова і назад поїзд № 163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова – об 11:27.

Також поїзд №167/168 з'єднає Львів з Одесою і навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси – о 10:14.

Квитки вже можна придбати онлайн у додатку "Укрзалізниці", чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.

"Укрзалізниця" під час війни

У січні 2023 року "Укрзалізниця" призначила поїзд, який буде з'єднувати Львів та Херсон.

23 березня 2023 року "Укрзалізниця" повідомила про те, що запускає потяг Львів-Краматорськ.

З 28 березня 2023 року "Укрзалізниця" запустила капітально модернізований інклюзивний електропоїзд, який курсуватиме за маршрутом Львів - Рівне - Львів.

Вас також можуть зацікавити новини: