Наразі пошкоджено або зруйновано майже 24 тисяч кілометрів доріг.

Задокументовані збитки, завдані українській інфраструктурі внаслідок повномасштабного російського вторгнення, вже сягають майже 104 млрд доларів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков в Facebook.

"Через дії росіян пошкоджено або зруйновано майже 24 тис. кілометрів доріг, 305 мостів, 6,3 тис. кілометрів залізничних колій, заблоковано або ж окуповано всі морські порти. Прямі задокументовані збитки, завдані українській інфраструктурі, уже сягають майже 104 млрд доларів", - зазначив Кубраков.

За його словами, станом на сьогодні вдалося розчистити майже тисячу кілометрів доріг, облаштувати 41 тимчасову переправу.

"Окрім цього, по мірі покращення безпекової ситуації відновлюємо залізничне сполучення між різними регіонами країни", - зазначив міністр.

Крім того, він додав, що в партнерстві з британським бізнесом було створено робочу групу, яка працюватиме над відновленням критичної інфраструктури Києва та Київської області.

Як повідомляв УНІАН, у середині травня Кубраков заявляв, що задокументовані збитки, завдані внаслідок війни цивільній інфраструктурі України, сягнули понад 90 млрд доларів.

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