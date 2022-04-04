Внаслідок війни постраждали щонайменше 266 мостів та мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів.

Збитки інфраструктурі України від війни в країні станом на 1 квітня 2022 року KSE Institute оцінив у $68,2 млрд, або майже в 2 трлн грн, при цьому за минулий тиждень оцінка збитків зросла на $5 млрд.

Про це повідомляється у пресрелізі аналітичного підрозділу Київської школи економіки (КШЕ) KSE Institute, передає "Інтерфакс-Україна".

"На понад $5 млрд за останній тиждень зросли збитки, нанесені інфраструктурі України в ході війни. Станом на 1 квітня загальна сума збитків вже сягнула понад $68,2 млрд або майже 2 трлн грн", – зазначив KSE Institute, посилаючись на аналіз даних у межах проєкту "Росія заплатить".

З початку воєнної агресії Росії 24 лютого в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 533 навчальних заклади, 300 дитячих садків, 196 медичних закладів, 129 заводів та підприємств. За оцінками Міністерства розвитку громад та територій, пошкоджено або зруйновано 6 800 житлових будинків, KSE Institute оцінює загальний обсяг пошкодженої/зруйнованої житлової нерухомості у майже 26 млн кв. м.

"Крім того, внаслідок війни постраждали щонайменше 54 адміністративних будівель, 266 мостів та мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів та 2 порти. Під час повномасштабного вторгнення окупанти завдали збитків Україні, зруйнувавши або пошкодивши 64 релігійних споруди та 51 культурний об’єкт", - зазначили аналітики.

Як повідомлялося, Офіс президента, Міністерство економіки та аналітичний центр при Київській школі економіки KSE Institute запустили проєкт "Росія заплатить" - портал зі збору інформації про зруйновані об'єкти в країні внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

На спеціальному сайті https://damaged.in.ua/ можна надати інформацію про збитки, завдані внаслідок війни проти України. Надалі ця інформація буде використана українським урядом як докази у міжнародних судах для відшкодування Росією завданих збитків.

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