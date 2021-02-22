Розмір податку становить 25 тисяч гривень.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства опублікувало список моделей автомобілів, за які потрібно платити податок українцям у 2021 році.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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Зазначимо, що розмір податку становить 25 тисяч грн. Згідно з Податковим кодексом, податок потрібно платити за ті авто, які відповідають наступним вимогам:

вартість становить від 375 мінімалок (2,2 млн грн)

вік не перевищує 5 років.

У разі несплати податку протягом 60 днів, сума податку зростатиме. Якщо заплатити в перші 90 днів — плюс 10% до штрафу, після 90 днів — 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати.

Користуватися машиною можна і в заставі, але продати або подарувати її не вийде. Податківці мають право стягнути автомобіль, продати його, з отриманої суми отримати платіж, а решту повернути вже колишньому власнику автомобіля.

Податок на розкіш

Податок на дорогі автомобілі був введений в Україні у 2015 році.

Платники податків у січні-листопаді 2017 року сплатили до місцевих бюджетів 226,2 млн грн транспортного податку на "розкішні авто".

У 2021 році Кабмін має намір реформувати транспортний податок.

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Автор: УНІАН