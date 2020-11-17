У деяких місцях міжнародної траси провалля сягають пів метра.

У соцмережі показали фото розбитої траси міжнародного значення, яка веде в Кишинів.

Відповідні фото на своїй сторінці в Facebook опублікувала Олена Шворак.

За її словами, на частині траси в Миколаївській області бетонні плити потріскалися і "гуляють" навіть під ногами. У деяких місцях провалля сягають пів метра.

"М-13. Траса міжнародного значення. Сумновідома "бетонка" на Кишинів. В нас (Кіровоградська область, - ред.) латано-перелатано, але їхати 90 реально. На території Миколаївської області - 1-2 передачі і повземо. 20 км 2 години. Плити порепались, стали "на коня", місцями грають так, що просто з-під колес попередньої машини можуть накрити вашу. Ворушаться під ногами - наче живі. Місцями провалля сягають пів метра. І все це набагато страшніше, ніж було на Н-14, бо там хоч перекотитися можна. А тут гострі краї. І глибокі пастки. Одним словом, не їдьте туди! Особливо не їдьте туди вночі", - зазначила Шворак.

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Автор: Олександр Топчій