Столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.

Київські перевізники просять підвищити тарифи на проїзд у громадському транспорті до 20-25 гривень.

Про це в інтерв’ю "Сьогодні" повідомив заступник глави КМДА Микола Поворозник.

Чиновник запевнив, що такої ціни точно не буде, але розрахунки перевізників візьмуть до уваги.

Поворозник пояснив, що відбулася накладка з вартістю опалення.

Читайте також"Це мій протест владі": власник "євробляхи" спалив своє авто й показав процес на відеоЧерез те, що місто відмовилось підвищувати вартість опалення, доведеться дотувати теплоенергетичний комплекс шляхом перегляду цін на проїзд у міському транспорті.

При цьому він зауважив, що поступове підвищення цін лише буде додатковим навантаженням для столичного бюджету. Підвищувати ціни у громадському транспорті планують вже на початку 2022 року.

"Вартість перевезень пасажирів у метро і наземному транспорті суттєво не відрізняться. Враховуючи, що ми точно не будемо встановлювати ті тарифи, які просять транспортники. Єдине, що у нас вибивається з загального рівня – це вартість проїзду у міській електричці. Собівартість проїзду для одного пасажира складає понад 71 гривню, а сьогодні пасажири катаються в електричці, купуючи квитки по 6,21 гривню", – уточнив Поворозник.

У Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті

21 жовтня стало відомо, що влада Києва готується підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті. Проте вартість проїзду ще не сформували.

КМДА очікує пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду.

При цьому столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.

13 жовтня комунальні підприємства "Київський метрополітен" і "Київпастранс" звернулися до влади столиці з проханням підтримати підприємства у час пандемії й виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

Автор: Яна Ставська