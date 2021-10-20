При цьому столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.

Влада Києва готує підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті. Проте вартість проїзду ще не сформували.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, йдеться на сайті КМДА.

За його словами, КМДА вимушена піти на такий "непопулярний крок" заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників.

"Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми вимушені розпочати процедуру з підвищення тарифу", – сказав він.

Читайте такожВ "Укрзалізниці" уточнили, кого не пустять на потяг з 21 жовтняКМДА очікує пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду.

При цьому столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.

Підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва

13 жовтня комунальні підприємства "Київський метрополітен" і "Київпастранс" звернулися до влади столиці з проханням підтримати підприємства у час пандемії й виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

У столичному метрополітені наголошували, що з початку пандемії пасажиропотік значно упав. Через це є ризик затримки чи невиплати зарплати співробітникам.

Як пояснював тоді заступник голови КМДА Поворозник, зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження, якому передує громадське обговорення проекту цього розпорядження, та реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Автор: Яна Ставська