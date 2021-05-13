У підприємствах зазначили, що обгрунтована ціна на проїзд має складати 21-25 грн.

Комунальні підприємства "Київський метрополітен" і "Київпастранс" просять владу столиці підтримати підприємства у час пандемії й виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

Читайте такожУ київському метро вирішили замінити усі двері: новий дизайн спричинив жваві дискусії в мережі (фото)Про це йдеться у спільному зверненні трудових колективів київського метро та "Київпастрансу", опублікованому у і Facebook.

"Виклики пандемії серйозно вплинули на нашу роботу за останні два роки. Ми бачимо два можливих шляхи розв'язання цієї ситуації: підтримка… коштами міського бюджету. Або перегляд існуючого тарифу на перевезення пасажирів. Згідно з розрахунками, економічно-обґрунтований тариф на 2021 рік становить 21,05 грн", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, у столичному метрополітені наголосили, що з початку пандемії пасажиропотік значно упав (з 495 млн 339 тис. пасажирів у 2019 році до 279 млн 484 тис. пасажирів у 2020 році і до 85 млн 163 тис. пасажирів за 4 місяці цього року).

У підприємстві зазначили, що через це є ризик затримки чи невиплати зарплати співробітникам. У метрополітені вказали, що для забезпечення роботи підприємства потрібно мінімум 1 млрд 514 млн рн.

У свою чергу в "Київпастрансі" заявили, що їхні перевезення впали на 39,9%. При цьому тарифи на електроенергію підвищились в 1,2 рази, а мінімальну зарплату – в 1,75 рази.

За розрахунками КП, економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік: 25,18 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн – на проїзд міською електричкою.

У підприємствах заявили, що наразі існує загроза відключення електроенергії, скорочення працівників та затримки зарплати, що у свою чергу призведе до транспортного колапсу у столиці.

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Автор: Ірина Погоріла