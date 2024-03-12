Китайська компанія Xiaomi планує увійти до п’ятірки найкращих автовиробників світу.

Китайський виробник смартфонів Xiaomi 12 березня заявив, що розпочне поставки свого першого електромобіля моделі Speed Ultra 7 (SU7) вже цього місяця.

Як повідомляє Reuters, п’ятий за величиною виробник смартфонів в Китаї анонсував, що прийматиме замовлення в 59 магазинах у 29 містах по всій країні. Презентація запланована на 28 березня. На фоні заяви компанії під час ранкових торгів акції Xiaomi зросли на 7%.

У грудні під час презентації седана SU7 виконавчий директор компанії Лей Цзюнь підкреслив, що Xiaomi планує увійти до п’ятірки найкращих автовиробників світу.

Відео дня

За його словами, Speed Ultra 7 має технологію "суперелектричного двигуна", здатну розганятися швидше, ніж Tesla та електромобілі Porsche.

Аналітики відмічають, що спільна операційна система автомобіля з популярними телефонами та іншими електронними пристроями Xiaomi сподобається існуючим клієнтам компанії.

Гігант смартфонів пообіцяв інвестувати 10 мільярдів доларів в автомобілі протягом десяти років і є одним із небагатьох нових гравців на китайському ринку електромобілів, який отримав схвалення влади.

Перший електрокар від Xiaomi: що відомо

Наприкінці 2023 року китайський виробник смартфонів Xiaomi представив свій перший електромобіль SU7. Тоді повідомлялося, що електрокар буде доступний у двох версіях – з запасом ходу до 668 км на одному заряді та з запасом ходу до 800 км. Для порівняння, модель Tesla S має запас ходу до 650 км.

Ціна оголошено не було, проте генеральний директор повідомив, що вартість "буде трохи високою, але така, яку всі вважатимуть виправданою".

Вас також можуть зацікавити новини: