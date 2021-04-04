Влада обіцяє, що вихід на маршрут трисекційного Odissey MAX полегшить перевезення пасажирів в умовах карантину.

В Одесі зібрали третій трамвай-гігант Odissey MAX.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у своєму відеозверненні до городян заявив заступник міського голови Одеси Дмитро Жеман.

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За його словами, збірку Odissey MAX цього тижні завершено в майстернях комунального підприємства «Одесміськелектротранс». Найближчим часом він вийде на маршрут №7 - Суворовський район міста, де через проблеми з перевезенням пасажирів також запущено декілька спарених вагонів.

Як наголосив Жеман, в умовах карантину Odissey MAX значно розвантажить цей найвіддаленіший від центру міста район.

Odissey MAX: що про не відомо

У 2019 році в Одесі було презентовано перший трисекційний трамвай, який зможе перевозити 280 пасажирів одночасно - вагон власної збірки Odissey MAX - найдовший в Україні.

У вересні минулого року було запущено другий такий 31-метровий ешелон.

Одеська область з 23 березня перебуває в «червоній зоні» з розповсюдження коронавірусу, що передбачає обмеження чисельності пасажирів у транспорті.

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Автор: Лариса Козова