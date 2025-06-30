Угода дає можливість доставляти вантажі автомобільним транспортом до Марокко та імпортувати звідти товари.

Україна підписала першу за останні 10 років двосторонню угоду про автомобільне сполучення з іноземною державою - Королівством Марокко. І водночас першу таку угоду з країною Африки.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, це відкриває нові можливості для розвитку торгівлі, логістики та економічної співпраці між державами.

"Угода дає можливість доставляти вантажі автомобільним транспортом до Марокко та імпортувати звідти товари. Відповідний запит є від вітчизняного бізнесу та перевізників. Угода сприятиме спрощенню умов для перевізників та розвитку нових маршрутів між нашими країнами", - відмітив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

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Зазначається, що угода визначає правові та організаційні засади здійснення міжнародних автомобільних вантажних і пасажирських перевезень, передбачає видачу дозволів, а також врегульовує питання транзиту. Зокрема, для виконання вантажних перевезень передбачено обмін дозволами. Для цього сторони проведуть засідання змішаної комісії.

Крім того, регулярне пасажирське сполучення стане можливим після відкриття відповідних маршрутів, нерегулярне - після обміну дозволами.

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17 червня 2025 року стало відомо, що Європарламент продовжив "транспортний безвіз" з Україною. Проте, євродепутати внесли до Угоди низку змін. Зокрема, водії зобов’язані мати при собі документи, що дозволяють здійснювати міжнародні перевезення. Вони також повинні мати на лобовому склі наклейку, яка підтверджує, що автотранспортні послуги підпадають під дію угоди.

Нагадаємо, що угода, укладена в червні 2022 року, полегшила транспортування палива, гуманітарної допомоги та ряду інших товарів в Україну, а також допомогла українському експорту (зокрема зерна, руди та сталі) потрапити до ЄС та за його межі.

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