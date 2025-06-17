"Зелене світло" від євродепутатів на вільне пересування вантажівок має ще погодити Європейська Рада.

Депутати Європарламенту підтримали продовження дії Угоди між Україною і Європейським Союзом про лібералізацію перевезення вантажів автомобільним транспортом, укладеної в червні 2022 року. За відповідне рішення проголосували 488 євродепутатів, повідомляється на сайті Європарламенту.

Зазначається, що угода, укладена в червні 2022 року, полегшила транспортування палива, гуманітарної допомоги та ряду інших товарів в Україну, а також допомогла українському експорту (зокрема зерна, руди та сталі) потрапити до ЄС та за його межі.

Євродепутати внесли до Угоди низку змін. Зокрема, водії зобов’язані мати при собі документи, що дозволяють здійснювати міжнародні перевезення. Вони також повинні мати на лобовому склі наклейку, яка підтверджує, що автотранспортні послуги підпадають під дію угоди.

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"Захисне застереження дозволяє призупинити дію угоди в певній географічній зоні у випадку значного порушення роботи місцевого ринку автомобільних перевезень", – зазначається у повідомленні.

Тепер відповідне рішення має остаточно затвердити Рада ЄС.

"Безвізи" між Україною та ЄС

Вперше "транспортний безвіз" ЄС з Україною було погоджено у червні 2022 року терміном на один рік. Потім угода щорічно подовжувалася.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, завдяки "транспортному безвізу" експорт дорогами до Євросоюзу зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України на 37%.

Окрім "транспортного безвізу", для України з 2022 року діяв також так званий "торговельний безвіз" - пільговий торговельний режим, що передбачав безмитну та безквотну торгівлю з ЄС. Проте термін його дії завершився 5 червня 2025 року. Таким чином, до 30 груп товарів з України відтепер застосовуватимуться квоти.

Україна та ЄС також ведуть перемовини над оновленою торговельною угодою, яка прийде на зміну "торговельному безвізу".

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