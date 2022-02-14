У територіальних водах України фахівцям вдалося знайти нові глибоководні шляхи.

У Чорному морі по додатковому коридору пройшло перше судно, попри блокаду з боку Російської Федерації.

Про це повідомив співвласник групи терміналів TIS і буксирної компанії P&O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер у Facebook.

"Прямо зараз із зернового терміналу Neptune в Південному (у морському порту "Південний" - УНІАН) обхідним маршрутом пройшов балкер MV Melia. Це перше судно класу Panamax, яке успішно пройшло по додатковому коридору", - написав Ставніцер.

Він зазначає, що в територіальних водах України фахівцям вдалося знайти нові глибоководні шляхи.

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Блокування Росією Чорного й Азовського морів

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого понад 30 російських кораблів почали в Чорному морі навчання зі стрільбами. У Міноборони РФ стверджують, що метою навчань є "оборона морського узбережжя Кримського півострова".

13 лютого Мінінфраструктури повідомило, що Україна шукає морські коридори для безпечного плавання суден у зв'язку з незаконним блокуванням чорноморських портів.

Сьогодні, 14 лютого, співвласник групи терміналів TIS і буксирної компанії P&O Maritime Ukraine Андрій Ставніцер припустив, що багато запланованих суднозаходів в порти України на цьому тижні буде або відкладено, або скасовано через дії Росії у Чорному морі.

За його словами, те, що відбувається в акваторії портів великої Одеси, створює складнощі для вантажовласників, а обхідний коридор, який рекомендують як вільний від стрільб, підходить тільки для середніх суден.