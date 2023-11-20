Зранку було знайдено тіло одного з матросів.

Турецьке вантажне судно Kafkametler з 12 членами екіпажу на борту затонуло біля чорноморського узбережжя Туреччини під час шторму. Як повідомляє Anadolu, за словами міністра внутрішніх справ Алі Єрлікая, влада не змогла зв’язатися з екіпажем.

Капітан судна перед цим повідомив, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини. Попередньо вважається, що судно затонуло після зіткнення з хвилерізом. Зазначається, що в неділю в регіоні вирував потужний шторм і погода не дозволила повітряним і морським суднам проводити пошуки.

Вранці Головне управління морських справ Туреччини повідомило, що знайдено тіло одного з матросів.

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За даними TRT Haber, турецьке вантажне судно перевозило з російського порту Темрюк 1,5 тисячі тонн феросплавів до порту Аліага в Туреччині.

Шторм у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, під час шторму в Чорному морі суховантаж Pallada під камерунським прапором, що вийшов з Одеси, викинуло на турецький берег, внаслідок чого судно розломилося на дві частини. Судно отримало пошкодження через шторм і сіло на мілину в Ереглі. Екіпаж з 13 осіб вдалося евакуювати.

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