Судно йшло під камерунським прапором. Висота хвиль під час аварії досягала 5 метрів.

Під час шторму в Чорному морі суховантаж Pallada, що вийшов з Одеси, викинуло на турецький берег, внаслідок чого судно розломилося на дві частини.

Як повідомляє газета Milliyet, суховантаж дрейфував і сів на мілину в Ерегліском районі Зонгулдака. Висота хвиль під час аварії досягала 5 метрів. Судно йшло під камерунським прапором. Екіпаж з 13 осіб вдалося евакуювати.

"Після того як сигнал лиха надійшов до головного пошуково-рятувального координаційного центру о 10:00 19.11.2023, з'ясувалося, що судно під прапором Камеруну Pallada отримало пошкодження через шторм і сіло на мілину в Ереглі. За сприяння нашого центру всі 13 осіб екіпажу корабля були евакуйовані", — йдеться в заяві Головного управління з морських справ.

Суховантаж Pallada вийшов з Одеси 3 листопада.

Як пише Anadolu, керівництво порту Ереглі також намагається встановити зв'язок з турецьким судном Kafkametler, яке вийшло з порту в шторм. Воно йшло з Росії в турецький Ізмір. На кораблі - 12 членів екіпажу, які є громадянами Туреччини.

Суховантаж Pallada

Судно побудували в 1968 році в СРСР, радянські та російські власники у нього були до 2005 року, воно носило назву "Волгобалт 103". Довжина судна 114 м, ширина 13 м, його дедвейт (загальна максимальна вага вантажу, що перевозиться) — 3180 т.

Інцидент з судном

19 листопада 2023 року в Червоному морі єменські хусити захопили судно. За попередньою інформацією на борту можуть перебувати від 22 до 52 осіб. Перевіряється інформація про те, чи були на борту українці.

Відповідальність за захоплення судна взяло на себе хуситське угруповання "Ансар Алла" з Ємену. ЦАХАЛ підтвердив факт викрадення судна в Червоному морі, назвавши атаку "серйозним інцидентом глобального масштабу".

Вас також можуть зацікавити новини: